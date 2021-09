Imprese: Deutsche Invest Capital Solutions acquisisce maggioranza di Pinsalab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deutsche Invest Capital Solutions, operatore tedesco di private equity parte di Deutsche Invest Capital Partners Group, ha acquisito la maggioranza di Pinsalab, società con sede a Reggio Emilia, leader nella produzione e nella commercializzazione della pinsa nella grande distribuzione organizzata e nel canale Horeca. Stando al relativo comunicato stampa, il management team reinvestirà con Deutsche Invest Capital Solutions per continuare il percorso di crescita che mira a trasformare l’azienda come player di riferimento nel mercato europeo anche attraverso lo sviluppo di un nuovo stabilimento produttivo e la penetrazione di nuovi mercati geografici. I termini finanziari dell’operazione non sono stati resi noti. Oaklins Italy, controllata da Banca Akros (Gruppo Banco Bpm), ha ricoperto il ruolo di advisor finanziario esclusivo dei venditori con un team composto dal managing director Michele Manetti, dal director Elio Battaglia e dall’associate Narmin Vakilova. L’operazione, prosegue la nota, conferma il ruolo di Oaklins come player di riferimento nel segmento mid-market per operazioni di M&A cross-border. Curtis, Mallet-Prevost, Colt e Mosle (Enrico Troianiello, Giacomo Pino, Carmine Buonanno), Studio Sutich Barbieri Sutich (Giorgio Barbieri, Mario Varchetta) e Studio Benassi (Francesca Benassi) hanno agito in qualità di advisor legali dei venditori. (Com)