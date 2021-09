Fisco: Lega, urgente proroga termine dichiarazione redditi al 31 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A rischio l'accesso al fondo perequativo. Una platea vastissima di contribuenti non è riuscita a presentare in tempo la dichiarazione dei redditi e il termine scade oggi. Il governo intervenga urgentemente sul calendario fiscale, che vede oggi, peraltro, un ingorgo di decine di altre scadenze fiscali. Occorre prorogare la scadenza almeno fino al 31 ottobre e, nelle more, dichiarare valide le dichiarazioni presentate entro cinque giorni a partire da oggi, tanto più considerando che il Dpcm di proroga dal 10 settembre al 30 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale solo alle 20.30 del 29 settembre. Confidiamo in un segnale concreto e di buonsenso in una fase di ripresa economica ancora delicata".Lo affermano in una nota i parlamentari del dipartimento Economia della Lega, Alberto Bagnai, Massimo Bitonci, Laura Cavandoli, Giulio Centemero e Alberto Gusmeroli.(Com)