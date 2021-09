Covid: Serbia al primo posto in Europa per numero di contagi per milione di abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è al primo posto in Europa, e al quarto nel mondo, per numero di nuovi casi di Covid-19 ogni milione di abitanti. Lo riferisce l'emittente "N1" citando i dati del sito "worldometers.info" che considera il numero di casi negli ultimi 7 giorni. Con 5.509 nuovi contagiati per milione di abitanti, la Serbia ha superato il Montenegro (4.976), seguita dalla Lituania (3.783) e dal Regno Unito (3.552). Tra i primi dieci Paesi compaiono altri due Stati dell'ex Jugoslavia, ovvero Slovenia (ottavo posto) e Croazia (decimo posto). Negli ultimi sette giorni, in Serbia sono stati registrati un totale di 47.897 nuovi casi di coronavirus.(Seb)