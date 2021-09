Lombardia: nuovi stanziamenti per interventi contro il maltempo in provincia di Como

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore al Territorio e Protezione Civile di Regione Lombardia, Pietro Foroni, ha oggi annunciato due stanziamenti di "somma urgenza", rispettivamente da 100mila e 80mila euro, per interventi di pulizia strade e ulteriori 250mila euro di fondi regionali per la realizzazione di due briglie urgenti per la messa in sicurezza del comune di Blevio, in provincia di Como. Nella giornata di ieri eventi calamitosi hanno infatti colpito la sponda occidentale del lago di Como. "Da assessore regionale - ha spiegato - esprimo innanzitutto la mia vicinanza alle popolazioni colpite, rassicurando i Comuni che Regione, come già anticipato, metterà subito a disposizione le risorse necessarie per la messa in sicurezza della zona. Oltre ai fondi di pronto intervento, che serviranno per una prima fase di ripristino delle aree interessate, a breve verrà presentata in Giunta una delibera per lo stanziamento di ulteriori fondi per la realizzazione di interventi strutturali da destinare alle zone colpite dai fenomeni temporaleschi di luglio e agosto". Sulla questione è intervenuto anche il sottosegretario alla presidenza con delega ai rapporti con il Consiglio Regionale, Alan Rizzi, che si è detto "vicino a tutta la comunità di Blevio. Rizzi ha poi ringraziato la Protezione Civile, i tecnici dell'Utr di Como e i vigili per il rapido intervento. "Ancora una volta Regione Lombardia ha dimostrato concretezza e rapidità per dare supporto alle popolazioni, a differenza di altri che sono rimasti a guardare. Fino a oggi siamo stati gli unici a garantire risposte rapide e concrete, attraverso risorse economiche e grazie al pronto intervento dei nostri straordinari volontari", conclude Foroni(Com)