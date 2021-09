Trasporti: Enac pubblica piano strategico nazionale per la mobilità aerea avanzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La realizzazione di un ecosistema italiano per sostenere la mobilità aerea avanzata è il tema portante del Piano strategico nazionale Advanced Air Mobility (2021-2030) pubblicato sul sito dell’Ente nazionale per l’aviazione civile insieme alla roadmap e al relativo business plan. Stando al relativo comunicato stampa, Enac sta promuovendo lo sviluppo e l’innovazione del settore con uno sguardo attento alle esigenze della società e alle tematiche ambientali, portando avanti il progetto nazionale di mobilità aerea avanzata insieme al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, al ministero per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e ai principali stakeholder nazionali. La sfida, prosegue la nota, è quella di mettere in atto una strategia aperta all’innovazione tecnologica volta a creare un ecosistema in grado di integrare nuove tipologie di servizi per i territori e per i cittadini. La mobilità aerea avanzata include, infatti, le operazioni di trasporto di merci e persone e l’effettuazione di servizi in ambito urbano e intra-urbano mediante l’utilizzo di sistemi aerei con o senza pilota a bordo, con diversi livelli di autonomia. (segue) (Com)