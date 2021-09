Trasporti: Enac pubblica piano strategico nazionale per la mobilità aerea avanzata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Partendo dalla certezza che dopo la pandemia, nulla sarà più come prima, è necessario accelerare i processi tecnologici che possano determinare un cambiamento nella società in cui viviamo: la rapida diffusione delle nuove tecnologie, incide infatti in modo significativo anche sul settore della mobilità urbana dei beni e delle persone, avviando una riconciliazione tra trasporto aereo e tutela dell’ambiente”, ha commentato il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, aggiungendo che questo “stravolgimento epocale porterà alla graduale implementazione di nuovi modelli integrati e intermodali di mobilità intelligente, sia aerea che terrestre, tali da sviluppare soluzioni innovative ed ecosostenibili su cui si baseranno nuovi scenari di business per la realizzazione della mobilità come servizio”. Affinché l'Italia possa raggiungere anche in questo la leadership a livello globale, ha continuato, è “fondamentale che si realizzi un coordinamento significativo tra le azioni di governo, il regolatore aeronautico, i territori e lo sviluppo industriale che tenga conto degli indirizzi europei per la costituzione di un sistema resiliente ai cambiamenti futuri". Tra gli obiettivi dell’Enac, ha continuato il direttore generale Alessio Quaranta, c’è quello di traguardare il settore dal trasporto aereo al comparto aerospaziale, dagli ultraleggeri ai mezzi per i voli suborbitali. (segue) (Com)