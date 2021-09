Trasporti: Enac pubblica piano strategico nazionale per la mobilità aerea avanzata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo pronti per la nuova sfida: abbiamo una roadmap e un piano elaborato con le istituzioni di riferimento e con i principali player del settore, che delineano una strategia nazionale in grado di sfruttare la terza dimensione e permettere alle imprese italiane di essere protagoniste nell'adozione e nella fornitura di prodotti di mobilità aerea”, ha detto, dichiarandosi “certo che l’Ente avrà un ruolo decisivo per accelerare la crescita di un tessuto industriale e tecnologico nazionale cogliendo le opportunità offerte dalla mobilità aerea avanzata a livello globale con l’obiettivo di implementare la competitività del Paese, anche attraverso la creazione e la valorizzazione di nuove professionalità”. Il progetto, prosegue la nota, è articolato in diverse fasi: definizione di una roadmap nazionale volta a colmare i gap regolamentari, tecnologici e infrastrutturali individuati rispetto alla creazione dell’ecosistema; realizzazione del piano strategico, quale strumento di indirizzo e attuazione delle iniziative pubbliche e private per la creazione dell’ecosistema nazionale; ricognizione e allocazione delle risorse necessarie ad abilitare l’implementazione della roadmap. Per l’elaborazione del piano strategico nazionale, Enac è stato sostenuto da Pwc Strategy in coordinamento con la direzione generale Ata, con il dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio, e un gruppo di esperti composto da player nazionali come Leonardo, Telespazio, Aeroporti di Roma ed Enav. (Com)