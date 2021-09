Agricoltura: Copagri, effetti pandemia in aumento prezzo latte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi ha aggiunto: "Al netto delle evidenti ripercussioni in termini di redditività, che vanno ad aggiungersi a problemi strutturali in base ai quali il costo di produzione del latte è superiore al prezzo riconosciuto, tale riduzione rischia di andare a incidere sul raggiungimento degli importanti e condivisibili obiettivi comunitari in materia di sostenibilità”. Verrascina ha aggiunto: “In qualità di rappresentanti degli allevatori italiani, infatti, siamo fermamente convinti che solo attraverso un miglioramento duraturo della situazione economica degli allevamenti e una più equa redditività delle produzioni lattiero-casearie gli allevatori potranno portare avanti gli ingenti sforzi già sostenuti e continuare a dare il loro contributo al raggiungimento delle ambiziose sfide di tutela ambientale e climatica e di benessere animale che arrivano da Bruxelles”. (segue) (Ren)