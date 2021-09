Usa: rivista al rialzo al 6,7 per cento la crescita del Pil nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel periodo aprile-giugno l’economia degli Stati Uniti è cresciuta del 6,7 per cento rispetto a un anno fa. Lo ha reso noto il dipartimento del Commercio, rivedendo leggermente al rialzo le stime di crescita per il secondo trimestre 2021, precedentemente fissate al 6,6 per cento, nonostante il nuovo aumento di casi Covid-19 legati alla variante Delta. Si tratta di un’accelerazione per l’economia statunitense rispetto all’aumento del 6,3 per cento del Pil registrato nei primi tre mesi di quest’anno. Dietro la revisione al rialzo vi è un livello di spesa per i consumi leggermente più alto rispetto a quanto precedentemente stimato. Su base annuale, tale spesa è cresciuta del 12 per cento, il ritmo più alto dal terzo trimestre dello scorso anno. A contribuire ai nuovi dati sono state anche le esportazioni, aumentate del 7,6 per cento su base annuale dopo un calo registrato nel primo trimestre del 2021. Le importazioni sono invece cresciute a un ritmo del 7,1 per cento.(Nys)