Albania: vicepremier Ahmetaj, segnali incoraggianti per la ripresa economica

- La crescita sostenuta del Pil albanese nel secondo trimestre del 2021 evidenzia una tendenza marcata verso la ripresa economica. Lo ha dichiarato il vicepremier albanese, Arben Ahmetaj, commentando i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale albanese di statistica (Instat) che ha registrato una crescita economica del 17,9 per cento su base annua nel secondo trimestre del 2021. Le esportazioni, ha sottolineato il vicepremier, sono aumentate del 130 per cento mentre le importazioni del 53,6 per cento. Secondo Ahmetaj, finalmente si è registrato anche un aumento nei consumi delle famiglie. Si tratta, a suo modo di vedere, di tutti segnali che fanno essere ottimisti sulla possibilità di una crescita del Pil a fine anno superiore al 4,5 per cento. Il vicepremier albanese ha inoltre annunciato 50 milioni di euro a sostegno delle imprese del settore turistico. La crescita record per l'Albania è stata possibile anche in considerazione del crollo di oltre 10 per cento nel Pil registrato tra aprile e giugno del 2020, a causa della pandemia del Covid-19. Tutti i settori dell'economia albanese hanno contribuito alla ripresa registrando nel secondo semestre 2021 livelli di crescita a doppia cifra.(Alt)