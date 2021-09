Ue: Piero De Luca (Pd), bene proroga regime aiuti, decisivi per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il regime transitorio di aiuti di Stato adottato dall'Unione per rispondere alla pandemia è stato decisivo per sostenere le imprese e l'economia in tutta Europa e soprattutto nel nostro Paese. Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd. "Questa misura, come le altre azioni di sostegno agli Stati adottate - prosegue - è stata indispensabile ed è un bene che sia stata ulteriormente prorogata fino a giugno del 2022, perché siamo ancora in una fase di ripresa graduale. Quanto al futuro bisogna lavorare perché, al termine di questo periodo di emergenza, si approdi ad una revisione del Patto di stabilità che ci permetta di non tornare ai vincoli di bilancio prepandemia. Insieme all'impegno per rendere strutturale il Next generation Eu, è necessario lo sforzo di tutti per sostenere un Patto di sostenibilità, crescita e sviluppo che supporti nei prossimi anni l'economia e le politiche europee e nazionali", conclude.(Com)