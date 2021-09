Roma 2021: Tempesta (Pd), bene Gualtieri su fondi Giubileo, Capitale torna protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente, dopo anni di declino, la Capitale può respirare aria di svolta con la richiesta di Roberto Gualtieri al Governo di stanziare almeno 2 miliardi di euro in aggiunta ai fondi già previsti dal Pnrr per rafforzare i trasporti, ripulire la città e per interventi di accoglienza in vista del Giubileo 2025. È la dimostrazione che Gualtieri, da candidato, così come per Expo 2030, sta già lavorando per la città e che il suo progetto per Roma guarda oltre i cinque anni di mandato". Lo dichiara Giulia Tempesta, consigliera del Partito democratico di Roma Capitale e candidata all'Assemblea capitolina nelle liste del Pd. (Com)