Regno Unito: segretario capo del Tesoro, carenza autotrasportatori non dovuta a Brexit

- Il segretario capo del Tesoro britannico Simon Clarke ha negato che la carenza di conducenti di mezzi pesanti sia un effetto della Brexit. Parlando all'emittente radiofonica “Bbc Radio 4”, Clarke ha affermato che "l'idea che questo riguardi la Brexit è cercare di riportarci in quella che è in realtà una conversazione piuttosto negativa su opportunità mancate. Se si guarda alla situazione in Germania, Polonia o Francia, anche loro hanno questi problemi". La tesi di Clarke è stata definita "ridicola" da un membro del partito conservatore, Gavin Barwell, che è stato capo dello staff dell’ex premier Theresa May. "Non si può sostenere che la Brexit ha limitato l'accesso delle imprese alla manodopera europea a basso costo e che questo condurrà quindi a una migliore retribuzione in alcuni settori e contemporaneamente che le attuali carenze di manodopera non hanno nulla a che fare con la limitazione dell'accesso alla manodopera europea”, ha scritto Barwell su Twitter. Il politico ha poi aggiunto che “in realtà si può, ma suoni ridicolo". (Rel)