Germania: continuano ad aumentare attacchi contro polizia, 84.800 casi nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano ad aumentare gli attacchi contro gli agenti di polizia in Germania, con 84.800 casi registrati nel 2020. Come reso noto dall'Ufficio federale di polizia criminale (Bka), si tratta di 4.500 episodi in più rispetto al 2019, pari a un incremento del 6 per cento. In particolare, si segnalano altre 325 violenze, per un totale di circa 39 mila, ossia il massimo storico. Per il Bka, a destare particolare preoccupazione è il dato sugli omicidi tentati e compiuti ai danni delle forze dell'ordine: si tratta di 114 casi, pari a 42 in più rispetto al 2019 con un incremento del 58 per cento. Soltanto un tentativo di assassinio si è concluso con la morte di una gente. Allo stesso tempo, il personale della polizia è stato vittima di lesioni gravi e pericolose in 2.749 casi (+20 per cento). Le aggressioni fisiche sono salite del 12 per cento a oltre 29.200. L'84 per cento degli autori di violenze contro gli agenti erano uomini, il 70 per cento tedeschi, con il 75 per cento già noto alla polizia. Oltre il 50 per cento degli aggressori era sotto l'influenza dell'alcol mentre compiva il reato. Le violenze contro gli agenti di polizia sono aumentate in 11 Laender su 16. L'incremento maggiore, pari all'11 per cento, è stato registrato a Berlino con 356 episodi. (Geb)