Venezuela: da domani via al "Bolivar digitale", tolti sei zero alla moneta nazionale (2)

- "L'introduzione del bolivar digitale non incide sul valore della moneta", precisa la Banca segnalando che la divisa "non varrà né più né meno per il solo fatto che si sta portando a una scala monetaria più semplice". Nel testo si sottolinea la necessità di rispondere alle diverse esigenze delle transazioni in tutto il Paese. È da notare che nelle diverse regioni si usano monete straniere come dollari, euro, pesos colombiani e anche l'oro. "La Bcv continuerà a sostenere l'emissione del Bolivar nella sua espressione fisica. Conviveranno il bolivar fisico e quello digitale in un processo diretto a recuperare la sua forza e il suo valore di riferimento come espressione della nostra economia". Il tasso di cambio continuerà ad essere associato al mercato monetario. (segue) (Vec)