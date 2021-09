Venezuela: da domani via al "Bolivar digitale", tolti sei zero alla moneta nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- José Guerra, economista e deputato oppositore nella precedente legislatura ha definito l'annuncio come un'operazione di puro "maquillage". "La conversione non diminuirà l'inflazione. Si tratta di un intervento di cosmesi per rendere più semplici i calcoli dal momento che i computer e i sistemi di pagamento sono collassati dalla quantità di zeri", ha detto Guerra intervistato da "VPItv". Si tratta del terzo cambio di valuta operato dal governo negli ultimi 13 anni. Il primo risale al 2008, quando il defunto presidente Hugo Chavez aveva tolto tre zeri alla moneta. Dieci anni dopo sarebbe spettato all'attuale presidente, Nicolas Maduro, di intervenire togliendo cinque zeri. Il Venezuela vive una profonda recessione e attraversa il periodo di iperinflazione più lungo della storia, 44 mesi, dopo i 58 mesi consecutivi del Nicaragua. (Vec)