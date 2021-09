Speciale energia: svizzera Abb presenta Terra 360, il caricabatterie per veicoli più veloce al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale svizzera Abb ha lanciato il caricabatteria per automobili più veloce al mondo. Come riferisce un comunicato, il caricatore, che si chiama Terra 360, è uno strumento modulare che può alimentare contemporaneamente sino a quattro veicoli con distribuzione dinamica dell'energia. Ciò significa che i conducenti non dovranno aspettare se qualcun altro sta già effettuando una ricarica. Si collegano semplicemente a un'altra presa. Il nuovo caricabatterie ha una potenza massima di 360 kW ed è in grado di caricare completamente qualsiasi auto elettrica in 15 minuti o meno, soddisfacendo le esigenze di una varietà di utenti di veicoli elettrici, sia che abbiano bisogno di una ricarica rapida o di ricaricare la batteria mentre fanno la spesa. “Con i governi di tutto il mondo che stano adottando politiche pubbliche che favoriscono i veicoli elettrici e le reti di ricarica per combattere il cambiamento climatico, la domanda di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, in particolare stazioni di ricarica veloci, convenienti e facili da usare, è più alta che mai”, ha affermato Frank Muehlon, presidente della divisione E-mobility di Abb. "Il Terra 360, con opzioni di ricarica che si adattano a una varietà di esigenze, è la chiave per soddisfare tale domanda e accelerare l'adozione della mobilità elettrica a livello globale". (Geb)