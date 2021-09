Speciale energia: Arabia Saudita, offerti 4 miliardi di dollari per finanziare un progetto petrolchimico a Jubail

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Saudi Advanced Petrochemical ha ricevuto offerte dalle banche locali per circa 15 miliardi di riyal (4 miliardi di dollari statunitensi) per finanziare il progetto petrolchimico a Jubail. Lo ha riferito il quotidiano "Attaqa”, ricordando che la società si era rivolta a diverse banche locali per ricevere offerte di prestito per finanziare il progetto Jubail, che ha un costo totale di circa 3 miliardi di dollari. La società sta cercando di ottenere un prestito di circa 1,2 miliardi di dollari, mentre il resto dell'importo viene finanziato attraverso un prestito del Fondo per lo sviluppo industriale, oltre a parte della liquidità a disposizione dei soci, portando il rapporto di indebitamento nel finanziamento del progetto a circa il 70 per cento, secondo quanto riferito dall'emittente "Cnbc Arabia". Nel marzo dello scorso anno, la compagnia ha annunciato la firma di un accordo con l'azienda coreana "SK" per l'apertura di due impianti a Jubail per la produzione di propilene e polipropilene. Sempre a marzo, l'azienda ha ottenuto l'approvazione del ministero dell'Energia per realizzare un complesso petrolchimico a Jubail Industrial City, utilizzando la tecnologia del cracking per produrre 1,15 milioni di tonnellate all'anno di etilene, 850 mila tonnellate all'anno di propilene e 400.000 tonnellate all'anno di benzina, combustibili e loro derivati. L’avvio di tutte le unità del progetto avverrà nel quarto trimestre del 2025. (Res)