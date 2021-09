Speciale energia: Gualtieri, proposta Raggi su caro bolletta è promessa elettorale, non realizzabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta della sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, di creare un fondo per contrastare il caro bolletta "suona di promessa elettorale. Capisco che la città è sporca e quindi la sindaca fa promesse non realizzabili, le tariffe sono fissate da Arera e non dal sindaco. Noi proponiamo di usare le risorse del 110 per cento per aiutare i cittadini a realizzare le comunità energetiche e quindi sviluppare la propria energia". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenuto a Mattino 5 su Canale 5. (Rer)