Speciale energia: Spagna, per Audax Renovables perdite per 3,6 milioni nel primo semestre

- La compagnia energetica spagnola, Audax Renovables, ha registrato perdite nette per 3,6 milioni di euro nel primo semestre del 2021, rispetto ad un utile di 4 milioni di euro della prima metà del 2021. Il margine operativo lordo (Ebitda) è sceso del 18 per cento, a 18,2 milioni di euro, mentre il margine operativo netto (Ebit) è sceso del 34 per cento, a 8,4 milioni di euro. Nonostante questo, i ricavi del gruppo sono migliorati del 71 per cento tra gennaio e giugno a 692 milioni di euro, rispetto ai 400 milioni del primo semestre del 2020. (Spm)