Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura) su tavolo latte, il futuro passa dall'interprofessione

- Il confronto sul nostro sistema lattiero caseario, "che avevamo reiteratamente richiesto, oggi è diventato realtà e ringraziamo il ministro Patuanelli per l'attenzione nei nostri confronti, convocando gli operatori del comparto a condividere strategie e visioni". Lo afferma il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, all'apertura del Tavolo Latte convocato al ministero delle Politiche agricole. "Tra l'aumento dei prezzi delle materie prime destinate all'alimentazione del bestiame, la penalizzazione mediatica dei prodotti lattiero caseari e degli allevamenti zootecnici specializzati, è essenziale, per i nostri imprenditori, una riforma delle politiche per il settore, che parta da un'equa determinazione della catena del valore e dal dialogo con gli attori della filiera". Negli ultimi cinque anni, ricorda Confagricoltura, il livello di autoapprovvigionamento nazionale è cresciuto di circa il 20 per cento e abbiano quasi raggiunto l'autosufficienza (98,7 per cento per il Clal). Questo, però, sta determinando nuove dinamiche e nuove sfide per il sistema produttivo. Da un lato il crollo delle importazioni di latte sfuso dall'estero, con la sola Germania, che segna un –26 per cento, dall'altro il calo dei livelli di autosufficienza di materie prime per l'alimentazione del bestiame che, con la riduzione degli stock mondiali, ha causato il vertiginoso aumento dei prezzi (mais +48 per cento rispetto al 2020, orzo +36,5 per cento, sorgo +34,7 per cento, soia +35 per cento). (segue) (Com)