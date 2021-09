Agroalimentare: Giansanti (Confagricoltura) su tavolo latte, il futuro passa dall'interprofessione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il prezzo del latte rimane stabile, mentre la redditività degli allevamenti è affondata dall'aumento dei costi di produzione. Non si può andare avanti – mette in risalto Giansanti - se il prodotto alla stalla spunta un prezzo inferiore a quello di produzione. Abbiamo apprezzato il recente sforzo del Mipaaf che ha destinato 26 milioni del 'Fondo filiere agricole' alla filiera dell'allevamento delle vacche da latte; tuttavia occorre fare molto di più. Ci confronteremo anche con gli industriali per eliminare tutti quegli elementi che penalizzano il posizionamento degli allevatori, a partire dalle dinamiche contrattuali e dei meccanismi di fissazione dei prezzi. Così come si potrebbe agire sulla leva fiscale, abbassando l'aliquota Iva. Il futuro del settore passa, inevitabilmente, dal miglioramento del dialogo della filiera lattiero casearia, attraverso appuntamenti stabili e concreti di concertazione, dalla fase agricola fino alla distribuzione, con l'istituzione di un Organismo Interprofessionale". Il maggiore coordinamento all'interno della filiera, per Confagricoltura, oltre a valorizzare il prodotto e studiare modelli contrattuali di mutuo vantaggio, servirà per avviare campagne mediatiche ed informative per contrastare i pregiudizi sui prodotti del settore. Per garantire il fabbisogno per l'alimentazione del nostro patrimonio bovino ci vuole un piano per favorire l'aumento della produzione nazionale di materie prime vegetali. Così come va favorita l'innovazione e la ricerca per aprire nuovi sbocchi di mercato in campo farmaceutico, nutrizionale e cosmetico. (Com)