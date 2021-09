Siria: Erdogan, con Putin discussa soluzione permanente alla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una soluzione permanente alla crisi in Siria è stata discussa ieri a Sochi dai presidenti di Russia e Turchia, Vladimir Putin e Recep Tayyip Erdogan. A rilevarlo è lo stesso capo dello Stato turco parlando ai giornalisti di ritorno dalla sua visita nella località russa. “La crisi siriana, che dura da molti anni, ha comportato costi pesanti per l'intera regione, in particolare per i nostri Paesi. Oltre ai drammi umanitari, l'onere economico del processo ha raggiunto dimensioni insopportabili per tutti noi. Inoltre, come Turchia, stiamo attualmente ospitando quasi 4,5 milioni di rifugiati. Abbiamo parlato del tempo per trovare una soluzione permanente, definitiva e sostenibile. Abbiamo discusso della necessità dei passi che intraprenderemo insieme su questo problema. Nell’incontro con Putin, abbiamo espressamente affermato che siamo aperti a qualsiasi passo realistico ed equo in questa direzione”, ha affermato il presidente turco. “Ci sono di volta in volta alcune divergenze di opinione su temi regionali, dove sono in campo molti attori e che hanno aspetti complessi. Ma in questo incontro bilaterale, abbiamo visto che c'è unità su quasi tutte le questioni. Questo è l'aspetto gratificante del lavoro", ha affermato Erdogan. (segue) (Res)