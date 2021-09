Siria: Erdogan, con Putin discussa soluzione permanente alla crisi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda se è stata fatta una richiesta a Putin affinché la Russia rispetti gli impegni richiesti dall'accordo di Sochi del 2018 e se la Russia abbia dato garanzie riguardo alla provincia di Idlib, nella Siria orientale, Erdogan ha dichiarato: "Non si tratta di fare un passo indietro. Noi, come Turchia, abbiamo continuato a rispettare tutti gli accordi. Non ci sono compromessi su questo. Ma ovviamente ci aspettiamo lo stesso approccio dai nostri interlocutori". In merito agli episodi di violenza a Idlib e in altre aree in cui vige il cessate il fuoco garantito da Ankara e Mosca tra forze governative siriane, sostenute dalla Russia, e i ribelli appoggiati dalla Turchia, Erdogan ha dichiarato: "Sottolineiamo l'importanza di agire insieme su questo problema. Inoltre, abbiamo detto che dovremmo cercare di risolverli con gli sforzi congiunti dei nostri ministri degli Esteri e della Difesa e delle organizzazioni di intelligence, e abbiamo mostrato il nostro accordo anche su questo problema", ha dichiarato Erdogan. (Res)