Covid: Messa, su sospensione in assenza di green pass si applica la legge

- In merito all'estensione del green pass in ambito lavorativo per i docenti senza certificazione verde "La sospensione è di legge, come da decreto, dopo 5 giorni di assenza non giustificata scatta la sospensione. Così è legge e la si applica" lo ha sottolineato il ministro dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico oggi all'università Biccocca di Milano dove era presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Al momento non ho avuto segnalazioni particolari, ovviamente non tutti sono felici e contenti. Ci sono dei casi, che leggo sui giornali di dissenso profondo, però dobbiamo guardare anche al lato positivo della cosa, cioè si è tornati in presenza e questo è lo scopo, non certo quello di punire" ha aggiunto Messa. (Rem)