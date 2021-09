Università: Iannantuoni (Bicocca), la nostra ispirazione per la ripartenza sono gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'anno accademico si è ufficialmente aperto oggi con una cerimonia all'università Bicocca di Milano al quale ha presenziato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La rettrice dell'ateneo, Giovanna Iannantuoni, ha sottolineato nel suo discorso l'importanza del ritornare con le lezioni in presenza: "Abbiamo vissuto mesi terribili, colpiti dalla disumanità di una pandemia globale, e a questa disumanità abbiamo risposto ritrovando la nostra umanità. La pandemia non è ancora del tutto superata, e c'è ancora molto dolore dentro ognuno di noi. Ci troviamo ad affrontare nuove sfide in un contesto sociale che sta cercando di rialzare la testa, anche se in modo diseguale. Per ripartire è necessario un nuovo modo di pensare e di agire, basato sulla collaborazione e sinergia tra tutte le componenti della società. In questo senso il sistema universitario ha dimostrato di rispondere concretamente garantendo ai nostri studenti formazione di eccellenza e continuando ad essere fucina di idee e di innovazione." "La nostra ispirazione per la ripartenza – aggiunge la rettrice - sono le nostre studentesse e i nostri studenti. Abbiamo dimostrato uno spirito di comunità con la nostra resilienza e con il nostro coraggio, tutti insieme: studenti, docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo. E insieme faremo del nostro ateneo un laboratorio sociale di cambiamento e di modernità. (Rem)