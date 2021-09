Clima: Gallone (FI), competenza e educazione antidoto ai bla bla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia e responsabile dei dipartimenti Ambiente e Formazione del partito, afferma che "cura e rispetto per l’ambiente non si predicano, si attuano. E molto probabilmente fanno di più tante piccole iniziative che partono dal basso che eventi stile comizio con l’indice puntato contro politici e governanti". La parlamentare aggiunge in una nota che "la strada verso stili di vita che abbiano zero impatto sull’ambiente è lastricata di difficoltà. È per questo che Forza Italia, con i dipartimenti Ambiente e Formazione, sta portando avanti la sua personale strategia a tutela del mondo in cui viviamo: informazione ed educazione, formazione dei giovani e aggiornamento degli adulti per governare l’innovazione e la tecnologia senza rinunciare al benessere cui siamo abituati. I progetti che le scuole e i Comuni stanno da anni portando avanti, ad esempio, sul riciclo dei rifiuti e per sensibilizzare a non sprecare cibo e risorse sono straordinari e vincenti. Poi c’è il capitolo inquinanti industriali". (segue) (Com)