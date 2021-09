Germania: inflazione aumentata al 4,1 per cento a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione in Germania è aumentato a settembre al 4,1 per cento su base annua. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba), che evidenzia come l'indicatore abbia superato la soglia del 4 per cento per la prima volta dal dicembre del 1993. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, a spingere al rialzo il livello generale dei prezzi è, ancora una volta, il costo dell'energia, salito del 14,3 per cento. A loro volta, beni e servizi sono più cari del 4,1 per cento. Ad agosto scorso, l'inflazione si attestava al 3,9 per cento. (Geb)