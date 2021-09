Imprese: Mediobanca, patto consultazione potrebbe rafforzarsi entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo di consultazione interno a Mediobanca potrebbe rafforzarsi ulteriormente entro fine anno. È quanto si apprende da fonti finanziarie al termine dell’assemblea odierna dei partecipanti al patto, che ha approvato all’unanimità l’ammissione del gruppo Monge (con una quota dell’1,09 per cento) notificando anche l’arrotondamento delle quote di alcuni partecipanti. Secondo le medesime fonti, potrebbe essere che nei prossimi mesi altri seguano lo stesso esempio arrotondando la loro quota: inoltre, un ulteriore sostegno “esterno” al patto potrebbe arrivare da un raggruppamento di soci (Unipol, Bollorè, Della Valle e Bertazzoni) che insieme pesano per il cinque per cento circa, e che pur non aderendo all’accordo di consultazione sono storicamente vicini all’istituto e alla sua strategia. (Rin)