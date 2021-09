Brasile: covid, 676 morti e 17.756 contagi nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle vaccinazioni, alla data di mercoledì 29 settembre 145.989.521 persone hanno ricevuto la prima dose di vaccino, pari al 68,44 per cento della popolazione brasiliana, mentre 89.995.594 persone hanno ricevuto anche la seconda dose o un vaccino che prevede la somministrazione di una sola dose. Complessivamente la percentuale di brasiliani completamente immunizzati è del 42,19 per cento. Inoltre la terza dose di vaccino, prevista per anziani e fragili è stata applicata su 821.367 persone, pari allo 0,39 della popolazione. (Brb)