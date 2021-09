Serbia-Kosovo: nuova tappa del dialogo a Bruxelles mentre proseguono tensioni al confine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri il sottosegretario agli Esteri serbo Nemanja Starovic ha osservato che il proseguimento del dialogo Belgrado-Pristina a livello politico dipenderà dall'evoluzione delle tensioni nel nord del Kosovo. "Fino a quando non ci sarà un ritorno alla situazione che avevamo prima e il ritiro delle unità speciali kosovare (Rosu) non si parlerà di continuare il dialogo nella sua dimensione politica", ha detto Starovic. Le autorità di Pristina hanno inviato la scorsa settimana i membri delle forze speciali (Rosu) a controllare i valichi fra nord del Kosovo e Serbia per monitorare il rispetto delle nuove regole imposte sulle targhe automobilistiche. Il nuovo provvedimento di Pristina e soprattutto la presenza di forze speciali armate nel nord del Kosovo, a maggioranza serba, ha portato alle proteste da parte della popolazione locale e delle autorità di Belgrado. (segue) (Seb)