Serbia-Ue: presidente Vucic e von der Leyen domani all'inizio lavori per ferrovia a Nis

- Il capo dello Stato serbo, Aleksandar Vucic, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, parteciperanno domani alla cerimonia che segna l'inizio dei lavori di ristrutturazione della linea ferroviaria Nis- Brestovac. Lo riferisce una nota della presidenza serba della Repubblica, precisando che la linea fa parte del Corridoio ferroviario paneuropeo 10. In tale occasione, Vucic e von der Leyen presenzieranno alla firma dell'accordo tra la società pubblica Corridoi della Serbia e il consorzio Strabag Ag e Strabag d.o.o. Belgrado per la costruzione della prima fase della cosiddetta Autostrada della pace sulla sezione Merosina - Merosina 1. La presidente della Commissione europea è attesa questa sera a Belgrado dopo le tappe odierne in Kosovo e Montenegro, parte di un più ampio "tour" nella regione dei Balcani occidentali che l'ha portata ieri in Albania e Macedonia del Nord. (Seb)