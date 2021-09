Serbia-Kosovo: ambasciatrice cinese a Belgrado, no ad azioni unilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha avuto oggi un incontro con l'ambasciatrice cinese a Belgrado, Chen Bo. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, l'ambasciatrice ha sottolineato che la posizione della Cina sulla questione del Kosovo "è coerente e chiara" e che "l'azione unilaterale non è in l'interesse della pace e della stabilità nella regione". La comunità internazionale dovrebbe trattare tutte le parti allo stesso modo, e l'uso di due pesi e due misure non è favorevole alla soluzione del problema, ha affermato l'ambasciatrice secondo la nota della presidenza serba. "La parte cinese rispetta la sovranità e l'integrità territoriale della Serbia sulla questione del Kosovo, comprende e sostiene le legittime richieste della Serbia, comprese quelle sulla tutela della sicurezza e dei diritti legali del popolo serbo in Kosovo. Auspichiamo che tutti gli accordi raggiunti finora vengano rigorosamente rispettati", ha dichiarato Chen. (segue) (Seb)