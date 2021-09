Serbia-Kosovo: ambasciatrice cinese a Belgrado, no ad azioni unilaterali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Vucic ha ringraziato l'omologo cinese, lo Stato cinese e il partito della Cina per il sostegno alla Serbia nella questione del Kosovo. Vucic ha anche inviato all'omologo di Pechino gli auguri in vista del primo ottobre, giorno della fondazione della Repubblica popolare cinese. La Serbia "rispetta e ama la Cina" ed è determinata a coltivare una sincera amicizia, ha sottolineato Vucic. "È un particolare piacere per me collaborare con voi al miglioramento globale del partenariato strategico fra i nostri Paesi. Credo profondamente nel brillante futuro delle nostre relazioni, basato su di un'amicizia d'acciaio e sulla partnership strategica, oltre che sui legami indissolubili tra i nostri due popoli", si legge nel messaggio di auguri. (Seb)