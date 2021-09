Kosovo: missione Kfor effettua pattugliamenti e sorvolo sui blocchi stradali alle frontiere con la Serbia

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta ai recenti sviluppi nel Kosovo settentrionale, la missione Kfor a guida Nato ha aumentato i pattugliamenti lungo le principali vie di traffico interessate da blocchi stradali e ha schierato unità ai valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak. Come riferisce una nota, Kfor mantiene una postura imparziale, robusta, agile e flessibile per far fronte a tutte le possibili contingenze. Il generale Franco Federici resta inoltre in stretto contatto con tutte le parti coinvolte, per contribuire a una rapida de-escalation con una intensa azione di dialogo ascolto e proposte. La kfor rimane concentrata sull'attuazione quotidiana del suo mandato – derivato dalla risoluzione 1244 del 1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – per fornire un ambiente sicuro e protetto e la libertà di movimento per tutte le comunità che vivono in Kosovo, si legge ancora nella nota. (Com)