Serbia: von der Leyen, futuro Paese è nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il futuro della Serbia è nell'Unione europea. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, all'evento di lancio di alto livello del corridoio ferroviario sul Corridoio ferroviario X dopo aver assistito alla firma di un contratto che riguarda una sezione dell'Autostrada della Pace che l'Unione europea sostiene. "La connessione tra Serbia con Austria e Grecia è un motore per l'economia serba per il commercio, gli investimenti", ha detto. "Insieme stiamo collegando l'Europa", ha aggiunto sottolineando di aver assistito alla firma per "l'autostrada della pace con Pristina" che "è un altro esempio di questa ambizione". (segue) (Seb)