Serbia-Kosovo: presidente Vucic, Belgrado è impegnata nell'attuazione degli accordi presi

- La Serbia è pienamente impegnata nell'attuazione degli accordi finora raggiunti con Pristina con la mediazione dell'Unione europea. Lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa congiunta con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, oggi in visita in Serbia. Vucic ha ringraziato von der Leyen per il suo approccio "equilibrato" verso l'attuale crisi nel nord del Kosovo, scaturita dall'applicazione delle nuove regole imposte da Pristina sulle targhe automobilistiche. Vucic ha poi affrontato il tema dei progetti infrastrutturali che vengono realizzati in Serbia con il sostegno dell'Unione europea. Nella giornata di oggi Vucic e von der Leyen hanno presenziato alla cerimonia di apertura dei lavori per la sezione ferroviaria fra Nis e Brestovac, nella parte meridionale del Paese. "Oggi ci troviamo qui tra Nis e Brestovac dove sarà costruita una sezione ferroviaria di 23 chilometri che per il suo 75 per cento viene finanziata dall'Unione europea. Questo significa che dei quasi 60 milioni di euro di costi, circa 40 vengono dati dall'Unione europea. Questa è per noi una cifra enorme, un enorme sostegno da parte vostra", ha detto Vucic. Si tratta di un progetto importante per la Serbia e per l'Europa, ha detto Vucic, parte di un collegamento che va dall'Ungheria alla Grecia. (Vap)