Serbia-Kosovo: presidente Vucic, Autostrada della pace è importante per relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono stato molto criticato a Belgrado e in Serbia per l'idea di costruire questa autostrada. Molti si sono chiesti il perché ci 'colleghiamo agli albanesi'. Io credo che la costruzione di quest'opera sia di importanza essenziale per noi serbi, per gli albanesi (del Kosovo) e per le nostre future relazioni", ha detto Vucic. Il capo dello Stato ha poi posto l'attenzione sull'importanza di connettere con infrastrutture le città della parte meridionale della Serbia. "La parte che spetta a noi (dell'Autostrada della pace), ovvero la sezione Nis-Merdare, vedrà l'inizio dei lavori il primo novembre. Le procedure (propedeutiche all'avvio dei lavori) sono state già completate", ha infine precisato Vucic. (Seb)