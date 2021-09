Romania: tasso disoccupazione al 5,2 per cento nel mese di agosto 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione è aumentato ad agosto 2021 in Romania di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente, raggiungendo il 5,2 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica (Ins) in un comunicato. Il numero assoluto di disoccupati di età compresa tra 15 e 74 anni è di 428 mila persone ad agosto, in aumento rispetto al mese precedente (420 mila). Il tasso di disoccupazione degli uomini ha superato di 0,7 punti percentuali quello delle donne (rispettivamente 5,5 per cento per i primi e 4,8 per cento per le seconde). Tra gli adulti (25-74 anni), il tasso di disoccupazione è al 4,4 per cento (4,5 per cento per gli uomini e 4,2 per cento per le donne). Il numero di disoccupati di età compresa tra 25 e 74 anni rappresenta il 78,6 per cento del tasso di disoccupazione totale ad agosto del 2021. (Rob)