Milano: al museo del Novecento riapre la Galleria del Futurismo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le novità però non si fermano qui. Nel 2022 grazie al comodato della Collezione Gianni Mattioli, la maggiore collezione privata di arte italiana futurista al mondo, torneranno a dialogare tra loro le opere della raccolta Canavese, già di Fedele Azari, quelle della collezione Jucker e, appunto, i dipinti di Mattioli, rendendo la già ricca Galleria del Futurismo la più importante esposizione di arte italiana del primo Novecento a livello internazionale. Infine, con l'ambizioso progetto di ampliamento del Museo alla seconda Torre dell'Arengario, si potrà chiudere il racconto dell'arte italiana del XX secolo e aprirsi all'indagine sulle pratiche artistiche più attuali. Il nuovo edificio non fornirà solo l'occasione di ampliare gli spazi espositivi, ma anche quelli dedicati ai servizi per il pubblico: laboratori, auditorium, spazi polifunzionali. Il Museo del Novecento si avvia quindi a diventare un centro di ricerca sempre più ricco e complesso, in grado di rispecchiare una società sempre più multiculturale e di profilo internazionale e di valorizzare l'idea di un luogo dinamico, aperto, accogliente e partecipato. Grazie alla generosità di collezionisti privati, il percorso del Museo del Novecento si arricchisce inoltre di due nuovi importanti lavori: Festa Cinese di Mario Schifano, monumentale dipinto del 1968, cui è dedicata un'intera sala al quinto piano; e Magnete, installazione del 1969 di Emilio Prini, artista fondamentale della scena italiana degli anni Sessanta e Settanta, nella sezione di arte concettuale. (Com)