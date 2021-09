Centrodestra: Bernini (FI), unità coalizione valore aggiunto sui territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, dichiara: "In questi giorni sto incontrando centinaia di candidati alle comunali, elettori e simpatizzanti del centrodestra, e oltre a un incoraggiante entusiasmo e a una rinnovata voglia di partecipazione emerge ovunque la soddisfazione perché il centrodestra si è presentato unito anche nei comuni in cui le divisioni passate avevano favorito la sinistra. L’unità della coalizione - continua la parlamentare in una nota - è un valore aggiunto per la classe dirigente che sta crescendo sui territori e che ha portato a individuare tanti candidati sindaco potenzialmente vincenti". (Com)