- "Milano non ha bisogno di un tagliatore di nastri, peraltro pochi, ma di qualcuno che si prenda cura, soprattutto nelle periferie dove mi hanno detto che Sala non si è mai visto, se non in cartolina". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Milano per la chiusura della campagna elettorale del sindaco di centrodestra, Luca Bernardo. (Rem)