Messico: sicurezza, ministro Esteri assicura fine della Iniziativa Merida con Usa (3)

- L'8 ottobre, al dialogo di alto livello sulla sicurezza tra Stati Uniti e Messico, parteciperanno il segretario di Stato, Antony Blinken, il procuratore generale statunitense Merrick B. Garland e il segretario di Stato per della Sicurezza, Alejandro Mayorkas. "Il Messico ha una lunga serie di impegni e abbiamo messo al lavoro un gruppo con elementi delle dogane, dei ministeri della Difesa e della Sicurezza", ha spiegato Ebrard secondo cui anche il "relativo sforzo degli Stati Uniti deve essere molto grande. Non è che il Messico stia evitando il problema, stiamo chiedendo corresponsabilità dal nostro principale alleato in materia di sicurezza", ha aggiunto. I due Paesi, ha proseguito, parlano da 21 anni delle stesse cose senza risultati. (segue) (Mec)