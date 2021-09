Messico: sicurezza, ministro Esteri assicura fine della Iniziativa Merida con Usa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo dei due programmi sociali, "Jovenes construyendo el futuro", consiste nel concedere a ragazzi tra i 18 e 29 anni che non studiano o lavorano, borse per acquisire competenze tecniche da rivendere nel mercato dell'occupazione. Un assegno da 360 dollari al mese che dovrebbe essere attivato per 90 mila ragazzi, per un totale di 388 milioni di dollari all'anno. Le borse potrebbero durare fino a 24 mesi, e la stima del governo messicano è quella di completare entro sei mesi la struttura logistica e amministrativa utile a concretizzare il progetto: coordinamento dei centri di lavoro, iscrizione dei beneficiari, verifica delle identità e sviluppo del sistema di pagamento. Il Messico aveva inoltre proposto di concedere visti temporanei di lavoro negli Usa a chi si fosse iscritto al programma, tenendosi lontano dall'illegalità. Un documento che, confortato da prove di "buona condotta", avrebbe potuto dare diritto alla cittadinanza statunitense. (Mec)