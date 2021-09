Tunisia: deputato islamista Makhlouf compare oggi davanti al giudice militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seif Makhlouf, leader della coalizione islamista tunisina Al Karama, sarà ascoltato oggi dal giudice istruttore di Tunisi per rispondere all’accusa di oltraggio alla corte. Lo fa sapere l’emittente radiofonica tunisina “Mosaique Fm”. Sul parlamentare e avvocato tunisino era stato emesso un mandato di cattura, il secondo dopo quello scattato per l’episodio avvenuto all’aeroporto di Tunisi a marzo. In quella occasione, Makhlouf aveva insultato alcuni ufficiali della polizia di frontiera che volevano impedire l’imbarco di una donna, sospettata di terrorismo. Come per tutti gli altri membri del parlamento tunisino, anche per Makhlouf è decaduta l’immunità dopo la sospensione dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento monocamerale tunisino) voluta dal presidente della Repubblica, Kais Saied, lo scorso 25 luglio. Makhlouf, avvocato di professione, si era presentato il 17 settembre al tribunale militare di Tunisi per difendere Nidhal Saoudi, deputato e membro di Al Karama, coinvolto insieme allo stesso leader islamista nel caso dell’aeroporto di Tunisi. La corte, però, aveva impedito al leader di Al Karama di rappresentare Saoudi al processo per “conflitto di interessi”. Makhlouf aveva reagito insultando e minacciando un giudice militare. La corte d’appello militare ha quindi emesso nei suoi confronti un mandato di arresto per oltraggio alla corte. (Tut)