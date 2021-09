Afghanistan: Sereni presiede Tavolo di coordinamento con rappresentanti società civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, ha presieduto ieri la seconda riunione del Tavolo di coordinamento sull’Afghanistan con i rappresentanti delle Organizzazioni della società civile, degli enti locali e delle altre amministrazioni interessate. Lo riferisce una nota della Farnesina. Al centro della discussione, l’esame della situazione umanitaria e l’individuazione delle priorità in vista della programmazione delle risorse stanziate. In particolare, è stata decisa l’attivazione di due gruppi tecnici con il compito di preparare al meglio le discussioni del Tavolo per quanto riguarda esigenze di assistenza umanitaria e prospettive per i cittadini afghani nei Paesi limitrofi. (Com)