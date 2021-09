Milano: Tajani, non abbiamo bisogno della religione di Grera Thunberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Greta fa molta propaganda, ma tutto quello che c'è dietro Greta non so quanto abbia a cuore l'ambiente e altre cose". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, durante la conferenza stampa di chiusura della campagna elettorale del centrodestra, Luca Bernardo. L'ambientalismo, ha proseguito, "non è la nuova religione del Paese, grazie al padreterno una religione già l'abbiamo, non abbiamo bisogno della religione di Greta Thunberg".(Rem)