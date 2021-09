Difesa: Cremlino, timori per trasferimento armi da Turchia a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è preoccupata per via del trasferimento di armi dalla Turchia all'Ucraina, poiché Kiev potrebbe usarle in futuro contro i ribelli separatisti filorussi. Lo ha affermato Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, rispondendo a una domanda sull'accordo firmato tra Turchia ed Ucraina sulla creazione di un centro di addestramento per la modernizzazione dei droni d'attacco di fabbricazione turca Bayraktar nei pressi di Kiev. (Rum)