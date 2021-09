Energia: Borrell, Qatar è fornitore affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea considera il Qatar un fornitore molto affidabile di energia e conta su Doha per affrontare ogni sorta di scarsità di gas. Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in conferenza stampa con il vice primo ministro, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Borrell ha spiegato che nell'incontro con Al Thani non hanno "parlato molto di gas". L'Alto rappresentante ha sottolineato che "il prezzo del gas sta aumentando" e che questo "è fonte di preoccupazione in Europa" in quanto "sta aumentando anche il prezzo dell'elettricità". Questo "preoccupa l'Ue e affronteremo il tema nei prossimi incontri" del Consiglio e della Commissione. "Ma consideriamo il Qatar un fornitore di energia molto affidabile", ha detto. "Non so se avremo scarsità di gas questo inverno, non so quale sarà il comportamento della Russia. Ma in ogni caso sono sicuro che possiamo contare sul Qatar per affrontare ogni sorta di scarsità", ha sottolineato. (Beb)