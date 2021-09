Lavoro: Serracchiani, avanti con proposta Pd per accrescere occupazione femminile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera, parlando ad una manifestazione a Isernia ha sottolineato che "anche i dati di agosto confermano lo squilibrio di genere nel mondo del lavoro. Le donne sono meno occupate - ha aggiunto la parlamentare - ma sono anche quelle che perdono di più il lavoro (l'85 per cento nel mese). C'è un grave rischio che pesa sulla ripresa economica in corso e riguarda proprio l'occupazione femminile". L'esponente del Pd ha proseguito: "Proprio per contrastare il pericolo che non venga superato il divario tra donne e uomini il Pd ha fatto inserire la condizionalità per donne e giovani per le imprese che parteciperanno ad appalti previsti dai progetti del Pnrr. Incrementare l'occupazione femminile è una delle precondizioni - ha concluso Serracchiani - perché la ripresa consenta davvero il superamento di croniche disparità e ingiustizie".(Com)